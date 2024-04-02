سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

أعلن الإعلامي الكبير أحمد شوبير، تفاصيل جهاز متابعة الرياضيين الجديد، الذي سيتم تسليمه للاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن فيوتشر، بعد عودته للتدريبات أو عقب خروجه من المستشفى.

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وفي إطار حديثه عن هذا الجهاز، أوضح شوبير أنه سيقوم بقراءة كل تفاصيل الرياضي لدى الدكتور المعالج له، ثم يُنشئ تقريراً مفصلاً حول حالته الصحية والبدنية وأدائه الرياضي.

تأتي أهمية هذا الجهاز في قدرته على تحليل بيانات اللاعب بشكل دقيق ومفصل، ما يمكن المدربين والأطباء الرياضيين من اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين أداء اللاعب والحفاظ على صحته.

بفضل هذا الجهاز، يمكن رصد معدلات ضربات القلب والتنفس والأداء البدني بشكل مستمر، ما يُسهم في تحسين التدريبات وتقديم برامج تأهيلية مخصصة لكل لاعب.

