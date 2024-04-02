دولة عربية تمنع استيراد الطائرات المسيرة

خاطبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، المجالس البلدية والتسييرية للبلديات بخصوص تنظيم أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي، واستخدام المعدات والأجهزة المساحية المصنفة على أنها ذات حساسية أمنية كالطائرات المسيرة المساحية “درون”.

ووفق وسائل إعلام ليبية؛ فقد طالب وزير الحكم المحلي الليبي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، رؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات، بضرورة التنسيق مع شركة العبور للمسح والتصوير الجوي عند التعاقد على تنفيذ أي أعمال مساحية وإجراء مقاسات الربط المساحي أو تنفيذ عمليات التصوير الجوي التي تتطلبها المشاريع العامة أو التعاقد على استعمال قواعد البيانات الجغرافية الوطنية لإنتاج خرائط حديثة لأي غرض.

كما شدد على حظر التعاقد على توريد واستخدام المعدات والأجهزة المساحية المصنفة على أنها ذات حساسية أمنية كالطائرات المسيرة المساحية “درون” والأجهزة المساحية التي تدعم تقنيات “GNSS “RTK – PPK دون التنسيق المسبق مع الشركة المذكورة، وذلك في إطار التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.