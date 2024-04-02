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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجدي البدوي: كلمة الرئيس السيسي خلال تنصيبه بمثابة "قبلة جديدة" للحوار الوطني

صدى البلد

هنأ مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وأكد إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تنصيبه بالعاصمة الإدارية، حملت كثير من رسائل الطمأنة للمواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص، ورسمت ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن حديث الرئيس عن الحوار الوطنى بمثابة "القبلة الجديدة" للحوار، والذى سيكون له دور هام خلال الفترة المقبلة، وسيستكمل بشكل كبير، وسيتم العمل على تنفيذ توصياته.

وأشار البدوي أن الرئيس كان حريصا في كلمته على استمرار دعم شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع في مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة وهى المبادرات التي تهم قطاع عريض من العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي ستسفيد بشكل كبير.

وأكد البدوي أن الرئيس يولي أهمية قصوى بالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الرقعة الزراعية، مثمنا تأكيده على التوسع وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ودعم الصناعة الوطنية لما لها من دور في فتح أفق جديدة للتوظيف.

ولفت البدوي إلى أن استمرار التنمية العمرانية، أمر هام جدا لأنها تحل مشكلة لحل الإسكان ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الشركات والعمالة المصرية، مُشيدا بالإعلان عن تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.

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