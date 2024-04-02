نائب عمال مصر: خطاب تنصيب السيسي بالعاصمة الجديدة يمس حياة كل المصريين

هنأ هشام فاروق المهيرى نائب رئيس إتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة والتى انطلقت من العاصمة الجديدة، وقال ان تأدية الرئيس اليمين داخل مكان جديد لعاصمة الجمهورية الجدديدة تاريخًا خالدا ورسالة تؤكد ان المصريين يملكون من الارادة والقدرة على الانتقال من الوادي الضيق إلى مكان فسيح ويعد السيسى رئيس الجمهورية الجديدة أول حاكم يخرج بمصر منذ عهد الفراعنة من الوادي الضيق .

وأشاد المهيري برؤية الرئيس السيسى بالجمهورية الجديدة على مستوى كل المسارات من زراعة وصناعة وفى كل الملفات التى تمس حياة كل المصريين بالإضافة الى استراتيجية التنمية الشاملة التى تحقق أعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية.

أكد المهيرى اصطفاف العمال خلف القائد الرئيس السيسي والتأييد الكامل فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الامن القومى المصرى و أيضا جهود الرئيس المخلصة المستمرة من أجل رفعة الوطن.

وتعهد المهيرى إلى الرئيس السبسى بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر العمل والامل و المستقبل الحديث.