نائب: أداء السيسي لليمين الدستورية ضمانة لاستقرار الدولة وعمال مصر خلف الرئيس

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام مجلس النواب، أنما هو استكمال لمسيرة الإنجازات التي بدأناها مع الرئيس قبل سنوات وهي عهد جديد نؤسس فيه للجمهورية الثالثة وكلنا تفاؤل بأن الفترة المقبلة سوف تكون فارقة في تاريخ مصر الحديث بعد أن أستعادت مكانتها الدولية مرة اخري بفضل التحركات الدبلوماسية والقرارات الرئاسية التي كانت يد العون لكل الاشقاء في المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية خرج الشعب المصري وفي القلب منهم عمال مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر وقالوا كلمتهم وأعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم نجدد دعمنا بمواصلة العمل للوصول الي وضع أكثر صلابة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مشيرًا الي أن كلمة الرئيس اليوم اثناء حلف اليمين كانت شاملة ومُعبرة عن امال وطموحات الشعب المصري العظيم وتعكس حرص القيادة السياسية علي استكمال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها كذلك لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف "عيش" : الرئيس نجح في إدارة كل الملفات ورعاية مشروعات تنموية يمكن وصفها بمشروعات القرن، مثل "حياة كريمة" والتي تعتبر أضخم مشروع لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقري مصر بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتًا الي أن الدولة لديها تحديات كبيرة الفترة القادمة ولكن الشعب المصري قادر علي تجاوز كل الصعاب، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بداية تحرك لحل أزمة الدولار عبر صفقة رأس الحكمة وعودة تحويلات المصريين لمعدلاتها الطبيعية.

وأختتم ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ تصريحاته، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة متمنيًا لفخامته دوام التوفيق والسداد في كل الملفات لما فيه الخير لشعب مصر العظيم.