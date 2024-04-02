أحدث ثورة في المنظومة الصحية.. نقابة التمريض تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة

هنأت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستوري اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس النواب، وذلك بعد فوزه بولاية مصر للمرة الثالثة، متمنية له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأشارت إلى أهمية الولاية الثالثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ودعم استقرار الدولة، والتى ستشهد حصد المزيد من الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية.

وأكدت نقيب التمريض، أن المنظومة الصحية شهدت طفرة كبرى خلال السنوات الأخيرة، واستطاعت المنشآت الصحية أن تقدم خدمات طبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى حرص القيادة السياسية على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، والعمل على تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

وأفادت بأن إنجازات الدولة لم تتوقف على مجال الصحة، وإنما امتدت لتشمل جميع القطاعات، وعلى رأسها التعليم والنقل والمواصلات والقضاء على العشوائيات وغيرها.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود دعم جميع أطقم التمريض لجهود الرئيس السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، وتقديم الغالي والنفيس لخدمة المريض المصري وتطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي أحدثت ثورة في المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.