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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين عن حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة: مصر اليوم في عيد

صدى البلد

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلي الشعب المصري العظيم بمناسبة الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6سنوات قادمة مؤكدة الجبهة على إن حفل التنصيب هو بداية انطلاق الجمهورية الجديدة وحدث تاريخي هام ومرحلة جديدة من عمر الوطن.

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: مصر بتفرح واليوم عيد جديد للشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز .

واضاف طواله:هنستكمل الحلم مع الرئيس السيسي الذي صنع الأمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد ابنائة المخلصين وسنضع أيدينا في أيدي الرئيس لاستكمال الانجازات التي بدأت منذ 10سنوات ولم تحدث في تاريخ مصر منذ 100سنة .

وأشار رئيس الجبهة إلي إن مصر تبدأ عصر جديد نحتاج فية إلي بذل أقصى الجهود من كل المصريين لمواصلة العطاء والوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق تطلعات أبناء مصر.

أوضح طواله:نجدد العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية في الولاية الثالثة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولمزيدا من المشروعات العملاقة.

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