"الوطنية للصحافة": نثق في قدرة الرئيس على استكمال مسيرة العمل والبناء

الشوربجي: الشعب اختار زعيما وطنيا قادرا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل

- نثق في قدرة الرئيس على استكمال مسيرة العمل والبناء والإنجاز

- التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس السيسي في إنقاذ البلاد والعبور إلى بر الأمان

تهنئ الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف سيادته اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وتوجه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بخالص التهنئة لسيادة الرئيس، قائلا: لقد اختار المصريون رئيسا مخلصا قويا ونبيلا لولاية جديدة، زعيما وطنيا قادرا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل بإذن وتوفيق من الله، رئيس يعلم حجم وقدر التحديات ومتطلبات المرحلة الحالية والفارقة من تاريخ الوطن.

وأشار الشوربجي إلى أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي في إنقاذ البلاد والعبور بها من أشرس وأقوى الأزمات والمحن والتحديات إلى بر الأمان، وسيظل التاريخ شاهدا على دور سيادته الكبير في حماية الوطن وحدوده والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية.

وأضاف الشوربجي نجدد العهد مع الرئيس السيسي بمواصلة مسيرة العمل كلا في موقعه لرفعة شأن وطننا الغالي، وندعو الله أن يكلل مسيرة سيادته بالتوفيق والسداد.