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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

الأحجار الكريمة
الأحجار الكريمة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

استعدى للعيد.. وصفات طبيعية للتخلص من جلد الوزة بخطوات بسيطة

لم يتبقَ على العيد سوى أيام قليلة، وتود كل فتاة وسيدة الظهور بأفضل إطلالة وشكل جميل وأنيق، لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكن استخدامها للتخلص من جلد الوزة والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة قبل العيد، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

ينشأ أحيانا بين العلاقات سوء كانت أزواج أو فى مراحل الارتباط بعض من الشك، وأحيانا يكون الشخص بطبعه يعاني من هذه الصفة لدرجة أن المحيطين يلقبونة بالشكاك، فإذا كنت طرفا فى علاقة بها جزء من الشك إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في منع الشك في العلاقات، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”,.

أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

هناك بعض الأحجار الكريمة التي يُعتقد أن لها تأثيرات مهدئة وتساعد في التخلص من العصبية، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون ذات طابع شخصي وتعتمد على الاعتقادات والتفضيلات الشخصية، إليك بعض الأحجار الكريمة التي قد تساعد في تهدئة العصبية، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

 

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