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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف قنصليتها بدمشق.. إيران: نحتفظ بحق الرد.. ونحذر من توسيع الصراع

عبد اللهيان
عبد اللهيان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، احتفاظ طهران بحقها في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في دمشق وفق القوانين الدولية.

‎وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها؛ الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه.


كما حذرت الوزارة الإيرانية من تداعيات المغامرات الإسرائيلية وتوسيع دائرة الصراع.

وجهت إيران رسالة للأمم المتحدة قائلة : على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ المواقف اللازمة والفورية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت قصف قنصليتنا في دمشق نابع عن عجز وتخبّط استراتيجي لإسرائيل نتيجة فشلها في غزة فالاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الخروج من عزلته السياسية والدولية بعد فشله في إيقاف قدرات المقاومة في غزة

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