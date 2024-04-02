اتحاد العمال: مصر أصبحت نموذجا لأغلب الدول في مجال التنمية والصناعة

هنأ محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر الشعب المصري ببدء الولايه الجديده للرئيس عبد الفتاح السيسي لمده ست سنوات حيث يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب للمرة الثانية بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014 وفاز الرئيس في انتخابات 24 20 بقرابه 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة وكانت أعلى نسبة مشاركة وتصويت في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر.



وذكر القائم باعمال رئيس عمال مصر، أن حدث اليوم بمثابة التدشين الرسمي للجمهورية الجديدة وإعلانا للعمل الرسمي للحكومة وجميع الوزارات من داخل الحي الحكومي ويعتبر تنصيب الرئيس السيسي ايضا بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة والتي تعتبر من أحدث المشروعات الاستثماريه الخاصه بالتطوير العقاري في مصر.



وثمن محمد جبران، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار العشر سنوات السابقه في ظل ظروف كانت صعبة وأن ماتحقق من إنجازات وخطط للتنمية جعل من مصر نموذجا لأغلب الدول العربية وخاصة في مجال التنمية والصناعة.



وأضاف جبران، أن افتتاح العاصمة الادارية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية يؤكد العالم أن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ رغم ما واجهته الدولة المصرية من حروب الشائعات والتقليل من الانجازات ولكن كانت مصر دائما على ميعادها وكان المصريون مع قدرهم الدائم بان يكونوا بناة للحضارة وصناعة التاريخ على الرغم من كل ما يواجهونة من تحديات وصعوبات.