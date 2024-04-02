محافظو الجمهورية يهنئون السيسي لأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

هنأ المحافظون في أنحاء الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ففي أسوان هنأ المحافظ أشرف عطية، الرئيس السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة، والتي ستكون فترة يجنى فيها المواطنين ثمار المشروعات التي تم إنشاؤها بما سيساهم في تحويل معيشتهم إلى الأفضل، كما أنها ستكون بداية لعصر من الإنجازات الأخرى المتتالية في الجمهورية الجديدة لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.



وقال إن الرئيس السيسي تولي حكم مصر في فترة عصيبة، ولكنه على مدار 10 سنوات استطاع بحكمة ورؤية ثاقبة في أن يصل بمصر لبر الأمان على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الدولة المصرية خلال هذه الفترة.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها وهيبتها بين الدول الأخرى وأصبح بجميع المحافظات بلا استثناء إنجازات متتالية وكبرى وعملاقة بجميع قطاعات العمل العام.



وأضاف أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر رصدنا التطوير بشكل كبير جدًا من خلال إنشاء العديد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، وكان من أبرز المشروعات التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة بالريف المصري مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وأوضح أن هذه المبادرة أحدثت تغييرًا لحياة المواطنين وتحويل جميع القرى لمدن مصغرة تحتوي على كافة الخدمات والمرافق بجودة عالية؛ لتصبح بذلك قرى جاذبة للسكان بعد أن كانت قرى طارد، وهو الذي توازى مع تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية مثل: منظومة التأمين الصحي الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية، علاوة على مشروعات التطوير والتجميل والمحاور والكباري وإزدواج الطرق السريعة.

وفي أسيوط، هنأ المحافظ عصام سعد الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبدء ولاية رئاسية جديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق سيادته ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.



وأكد تقديره لما يبذله من جهود كبيرة وإنجازات تحققت بكافة القطاعات لمواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدمًا لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية تعد إنجازًا غير مسبوق لصالح المواطن المصري.



وتابع أن المحافظة قد حظيت بالعديد من الإنجازات والمشروعات التنموية والقومية منها مشروعات والصحة والتعليم والكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف الصحي والمحاور والطرق وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة، معلنًا اصطفاف الشعب المصري خلف الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية في كافة القطاعات.

وفي كفر الشيخ، هنأ المحافظ جمال نور الدين، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمرارًا للجهود التي بدأها سيادته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.



وقال - ببرقية التهنئة - "الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء وأجهزة المحافظة بأجمل التهاني القلبية؛ بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، حيث أن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري العظيم جاء نتيجة للجهود المتميزة في كافة المجالات، وسلسلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية".



وأضاف "سائلين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس في فترة رئاسته جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء".