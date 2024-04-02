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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يشيد بمراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة

صدى البلد

 أشاد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بمراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية ..مؤكدا أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة جاء يليق بمكانة مصر العظيمة، ويرسم صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة، ويجسد واقعاً ملموساً من التقدم والنجاح على مدار السنوات الماضية.

وأوضح " علام " أن جموع المصريين اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قناعة كاملة بأنه القادر على قيادة الوطن في تلك المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعاظم فيها المسئوليات وسط تغيرات كبرى في العالم كله . 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن خطاب الرئيس السيسى اليوم أمام مجلس النواب جاء واضحا ويتسم بالتركيز وعبارات مكثفة تضمنت رسائل مهمة للمجتمع، وأكدت أن عملية بناء الوطن مستمرة فى كل المجالات .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل السلام لعام ٢٠٢٤ أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وأهمها التشديد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر ، ودعم التعليم والصحة، بجانب تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية فى جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته .

كما أكد الخطاب الرئاسي على أن أمن وسلامة الوطن هو الخيار الأول ، وأكد على ذلك قول الرئيس : "شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن أمن مصر وسلامة شعبها العزيز هو خياري الأول وفوق أى اعتبار" .

وأشار " علام " إلى أن خطاب الرئيس تضمن رسالة تقدير كبيرة للمواطن المصرى ، وتحمله كل الصعاب فى مسيرة الاستقرار والتنمية ، حيث قال الرئيس: "إننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة".

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