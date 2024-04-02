براءة شخصين من تجارة المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء ببراءة كل من "فادي .ا" وصديقه " أدهم .ا" في واقعة اتهامهما بالاتجار في المخدرات بالعمرانية وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وذلك في الجناية رقم 1341 لسنة 2024 جنايات العمرانية .

صدر الحكم من الدائرة الثالثة جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم ومعوض ثروت رجب .

كشف أمر الإحالة للمتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات بأن أسندت لهم تهم الاتجار في المواد المخدرة "الحشيش المخدر " بالعمرانية بمحافظة الجيزة.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة العمرانيه بأنه وحال مروره لتفقد الحالة الأمنية بنطاق دائرة القسم وبناء على معلومات اكدتها مصادره السرية اتجار المتهمين بالحشيش المخدر، فتوجه الى ما أيقن تواجدهما وبضبطهما عثر على علبة سجائر تحوي الحشيش المخدر مقطعا ومعدا للبيع فضبطهما وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وباحالة المتهمين الى محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ، ودفع المستشار رفعت مكي المحامي بالنقض وكيلاً عن المتهمين أمام المحكمة الدفوع القانونية للواقعة أبرزها أن الأوراق خلت من الصورة الحقيقية للواقعة، مطالباً بالبراءة تأسيسا على المذكرة المقدمة للمحكمة .