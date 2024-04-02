عقب أداء اليمين الدستورية.. السفير السعودي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي



وجه السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد النقلي رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اداره اليمن الدستورية لفترة رئاسة جديدة حيث قال فيها " أتقدم باسمي ايات التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع أطيب الأمنيات للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل أمنها واستقرارها وازدهارها.

وختم رسالته" ويشرفني ان أشيد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة البلدين تعزيزها وتنميتها في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين."



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للشعب المصري تحية شكر وتقدير، معقبًا: “لكم جميعًا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة وتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة”.