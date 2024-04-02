وزيرة البيئة: تولي الرئيس السيسي فترة جديدة سيحقق التنمية المستدامة المنشودة

هنأت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي لأدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة، متمنية لسيادته مزيد من التوفيق في قيادة البلاد خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والتي ستنعكس على تحقيق رفاهية المواطنين وتقدم الدولة.



وقالت الوزيرة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن قيادة السياسية الرئيس السيسي للبلاد خلال الفترة الماضية حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة في مصر، حيث كان سبّاقًا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية؛ إيمانًا بأهمية هذا الملف وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.



وأضافت أن توجيهات الرئيس تضمنت منذ اللحظات الأولى تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر، وأن يتحول العمل البيئي من مجرد العمل على الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية من أجل رفاهية المواطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وربط البيئة بمختلف المجالات التنمية وخاصة الاقتصاد، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

