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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة

صدى البلد

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادى والثلاثين من مارس والأول والثاني من أبريل الجاري مهامها الإنسانية في إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية. 


يأتي ذلك تزامنا مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسي والإنساني بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة .


حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالي القطاع .
 

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