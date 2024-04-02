عمال الكيماويات تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

هنأ الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، الرئيس عبد الفتاح السيسي توليه منصب رئيس جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

وأكد الكيميائي عماد حمدي، أن كلمة الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية تعد خارطة طريق لمستقبل مصر فى إطار بناء الجمهورية الجديدة لإستكمال مسيرة النجاح والتنمية.

ولفت حمدي الى أن بداية الولاية الجديدة تعد عيدا لمصر ومرحلة تاريخية جديدة من الأمن والاستقرار والانجازات العملاقة .

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات - بان مصر ستشهد مزيدا من التقدم والإنجازات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن والاستقرار.