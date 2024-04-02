محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية

اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023 / 2024 م بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

ووجه المحافظ ،في بيان اليوم "الثلاثاء"، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.



من جانبه، أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية المهندس علي عبدالرؤوف، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ( دور مايو 2024) ستعقد على مدار 14 يوما، حيث تعقد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 8 مايو وتنتهي يوم الأحد 12 مايو القادم، وامتحانات الصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13 مايو وتنتهي يوم الخميس 16 مايو المقبل.

وأضاف أن امتحانات الصفين الثامن أمل والسادس نور تعقد على مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13 مايو وتنتهي يوم الخميس 16 مايو، وامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي (عام - نور - الأمل - مهني) على مدار 8 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8 مايو وتنتهي يوم الخميس 16 مايو القادم.

وأشار إلى أن، امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عام - نور - الأمل - مهني) تعقد على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 18 مايو وتنتهي يوم الخميس 23 مايو.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (فني تجاري وفندقي - صناعي نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات)، بالإضافة إلي الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 14 يوما تبدأ جميعها يوم الأربعاء 8 مايو وتنتهي يوم الخميس 23 مايو المقبل.