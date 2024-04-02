قاد مصر لبر الأمان.. "العاملين بالمرافق العامة" تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة

تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد، بخالص التهاني والمباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية إعلانا عن بدء فترة رئاسية جديدة.

وأكد المجلس في بيان له، أن تلك الولاية هي تتويجاً لاختيار الشعب وثقته فى القيادة الحكيمة للرئيس، خلال السنوات الماضية وسيكون ذلك اليوم تاريخاً محفورا في وجدان الشعب المصري بأحرف من نور.

وأشار المجلس إلى أن الرئيس السيسي، استطاع أن يقود البلاد لبر الأمان والتصدي للإرهاب، وتحقيق الإصلاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أعادت مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول، فضلا عن عودتها لدورها العربي والإفريقي الرائد والقائد.

وشدد المجلس: ستكون ولاية سيادته الجديدة استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة دعمت أساسات الجمهورية الجديدة التي تعمل من أجل ابنائها وتوطن صناعتهم بأيديهم وتكفل حياة كريمة لأسرهم وتهدف لتنمية مستدامة لرفع مستواهم المعيشي.

ولفت المجلس في ختام بيانه: تؤكد النقابة العامة للمرافق على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لدعم العاملين ومساندتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاعات المرافق العامة ولاستكمال مسيرة الإصلاح و مواصلة الإنجازات البناء ودعم المشروعات القومية بما يخدم مصلحة الوطن ويعلى رايته بقيادة فخامة الرئيس السيسي.