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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل علاج الضغط يؤثر على القدرة لدى الرجال؟.. حسام موافي يفجر مفاجأة

تعبيرية
تعبيرية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن زنة الرأس قد لا تكون لها علاقة بالضغط، مشيرا إلى أن زنة الرأس قد يسببها دواء معينا.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زنة الرأس قد تكون ألم نفسي، متسائلا: من يرضى بالعلاج طوال حياته؟.

وتابع حسام موافي أن زنة الرأس قد يكون مشكلة في الأذن، وعادة قد يأتي لمن بلغ 45 فأكثر، وليس له علاج، معلنا أن الضوضاء لا تشعر الإنسان بهذا الزن.

واستكمل حسام موافي: أحذر من التفكير في المرض أو الاعتقاد بأنك مريض، وزنة الأذن أو الرأس سخيفة يجب التعايش معها كما هي.

واستكمل: دواء الضغط قد يؤثر على الحالة الجنسية للرجل، ومضاعفاته متعددة على القلب والكلى والأطراف وباقي الجسد، ويجب عدم التوقف عن تناول دواء الضغط حتى لو كان يسبب زنة الرأس.

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