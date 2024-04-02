نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: رسائل الرئيس في حلف اليمين تحمل بشائر الخير

تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبد الباقي بإسم جميع العاملين بنيابات ومحاكم مصر بالتهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أداء حلف اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن تاريخ اليوم 2 ابريل 2024 هو بداية مرحلة جديدة تحمل كل الخير للمصريين.

وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية اليوم: “حديث الرئيس اليوم كان يحمل رسائل كثيرة وبشائر خير للمصريين”، مشيرًا الي اهمية ما تطرق اليه الرئيس بشأن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات "تكافل وكرامة" والاستمرار في مشروع "حياة كريمة" بما يعكس حرص الرئيس علي المواطن محدود الدخل، لافتًا إلى أن فوز الرئيس السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، يعكس ثقة الشعب في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد، ونجاحه في العبور إلى بر الأمان، وإعادة الحياة إلى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستقرار للوطن والمواطن، والعمل على تحسين مستوى معيشته، وتحقيق إنجازات في شتى المجالات المختلفة.

وأضاف، أن قيادة الرئيس السيسي الحكيمة تمكنت من دحر الإرهاب، وإقامة مشروعات قومية حققت نهضة شاملة، وبدأت لتأسيس جمهورية جديدة، جمهورية يتحد فيها الشعب مع قيادته، ويقف مساندًا وداعمًا للدولة المصرية في جهودها نحو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

واختتم "عبدالباقي" تصريحاته، بأن جميع أعضاء النقابة بمختلف محاكم ونيابات مصر يقفون علي قلب رجل واحد من أجل دعم الرئيس في الولاية الجديدة له، مؤكدين اعتزازهم بقيادة الرئيس للدولة في وقت شديد الحساسية نري من حولنا بلدان سقطت واخري تعاني من حروب أهلية.