عمرو فتوح: أطالب الرئيس في ولايته الثالثة بتبني الحكومة الجديدة شعار الصناعة أولا

قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأكيد الرئيس السيسي علي اهتمامه بالصناعة خلال حفل تنصيبه يطمئن على مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني في الولاية الثالثة للرئيس كذلك رسالة هامة لجذب الاستثمار الصناعي المباشر.

وأضاف فتوح:« أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري على الولاية الجديدة والتي نأمل أن تكون للصناعة وأن تتبني الحكومة الجديدة شعار في خدمة الصناعة الوطنية اولا والافضلية للمنتج المصري».

وأشار أن أداء الرئيس اليمين الدستوري من الجمهورية الجديدة وحديثه عن مستهدفات العمل الوطني للمرحلة القادمة تمثل بداية عصر جديد من الإنجازات من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية واستكمال بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأكد أن مبادرة التمويل 120 مليار جنيه بفائدة 15%خطوة مهمة من الدولة في طريق دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولكن لا بدّ في المرحلة المقبلة بذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية ورفع تنافسيته من خلال التوسع في إقامة الصناعات التكاملية والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها محلياً في مصر.

وقال فتوح، أطالب الحكومة الجديدة باستراتيجية متكاملة للاستثمار في الصناعات التي لا تصنع في مصر من خلال الاستعانة بالقائمة التي حددها مركز تحديث الصناعة وتوفير التمويل اللازم ودراسات جدوي، وتشريعات لتفضيل المنتج المصري وإطلاق حملة قومية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات الأجنبية وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.



