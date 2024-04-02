سكرتيرة المرأة باتحاد العمال: الدولة المصرية تبدأ من الغد مرحلة جني ثمار

هنأت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتيرة المرأة بالاتحاد العام لعمال مصر، رئيس اتحاد عمال العاصمة الادارية الجديدة، شعب مصر العظيم ببدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أدى اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب والتي تستمر لمده ست سنوات حتى عام 2030.

وأكدت "محي الدين"، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي التي انطلقت من مقر العاصمة الإدارية الجديدة هي بداية؛ لتدشين وبناء الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة.

وأعربت رئيس سكرتيرة المرأة بالاتحاد العام لنقابة عمال مصر، عن أمنياتها أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد من الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع اليها الشعب المصري العظيم.

وقالت عايدة محى الدين، إن الدولة المصرية ستبدأ من الغد مرحلة جني ثمار سنوات البناء والتمهيد لدولة قوية اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة بعد جهود الرئيس السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم أجمع.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وتحسين حياة المواطن بكل قرى ومحافظات مصر من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضافت أن الرئيس نجح في تشييد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من أن تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وأكدت، أن المصريين يقفون خلف قياداتهم السياسية الحكيمة، ويدعمونها في كافة القرارات التي تتخذها، للنهوض بالوطن، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.