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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تجارية القليوبية: تنصيب الرئيس السيسي بداية انطلاق الجمهورية الجديدة

صدى البلد

هنأ  الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببداية ولاية جديدة لمدة 6 سنوات، لافتا إلى أن 10 سنوات الماضية شهدت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في القطاعات المختلفة. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حدث اليوم بمثابه التدشين الرسمي للجمهورية الجديدة واعلانا للعمل الرسمي للحكومة وجميع الوزارات من داخل الحي الحكومي ويعتبر تنصيب الرئيس السيسي ايضا بمثابه حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر من أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر. 

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن افتتاح العاصمه الإدارية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية يؤكد للعالم أن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ رغم ما واجهته الدولة المصرية من حروب الشائعات والتقليل من الانجازات ولكن كانت مصر دائما  على ميعادها وكان المصريون مع قدرهم الدائم بأن يكونوا بناة  للحضاره وصناعة التاريخ على الرغم من كل ما يواجهونة من تحديات وصعوبات.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العاصمة الإدارية وحدها إعجاز حقيقي والتي جاءت في إطار إيمان الرئيس السيسي بأنه لا حل لهذه الدولة سوى بمضاعفة الرقعة المعمورة حيث لم يترك جزءاً فى مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، فضلا عن برنامج إسكان خاطب كل الشرائح بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه وتطوير 357 منطقة غير آمنة وذلك لهدف واحد وهو الارتقاء بحياة المواطن، مشددا أنه اليوم تتكلل المسيرة بتنصيب الرئيس لولاية جديدة تتجدد فيها التطلعات لمزيد من الإنجازات والمشروعات الضخمة، خاصة وأن الولاية الجديدة تأتي وسط اصطفاف تاريخي للشعب خلف قيادته والذي تجلى بوضوح في الانتخابات التي أثبت فيها المصريون مدى وعيهم الوطني، وحرصهم على المشاركة الإيجابية. 

وتابع أن المرحلة القادمة في الجمهورية الجديدة مرحلة فاصلة ومحورية ستشهد خلالها البلاد تطورات وتغيرات متلاحقة في ظل وجود قيادة سياسية لديها من الإخلاص والطموح والإصرار والعزيمة علي تغيير شكل الدولة والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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