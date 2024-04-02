أحمد عمر هاشم: النصر في رمضان على النفس والهوى والشيطان

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النصر في شهر رمضان يكون على النفس والهوى والشيطان وكل ما يعوق المسيرة.

تابع خلال تقديم برنامج يوميات الرسول، الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن هناك انتصار عسكري في الجهاد والتحام الصفوف.

تابع: ألم يكن يوم الفرقان وهو يوم التقى فيه الجمعان في غزوة بدر الكبرى وكان عدد المسلمين قليل لا يوازي ثلث المشركين وكان المشركين أعداء الإسلام كثرة، وانتصرت القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في شهر رمضان.



أردف أنه تم النصر في يوم الفتح لمكة وكان انتصارا وأمنية وكان رسول الله يترقبها وينتظرها منذ خروجه من مكة.

