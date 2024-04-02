الاتحاد التونسي يعلن موعد عقد انتخابات مجلس الإدارة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، موعد فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارته.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن خلاله فتح باب الترشح بداية من يوم 12 وحتى 20 أبريل الحالي.



وتعقد الجلسة العامة غير العادية يوم 11 مايو المقبل لانتخاب رئيس المكتب الجامعي وأعضائه، بجانب انتخاب رئيس وأعضاء لجان الاستئناف واللجنة الوطنية للتأديب والروح الوطنية، ولجنة الأخلاقيات.

وكانت اللجنة الوطنية للاستئناف قد قررت يوم 23 فبراير الماضي، إسقاط القوائم الثلاث التي أعلنت ترشحها لانتخابات الاتحاد التونسي ليتم إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها يوم 9 مارس الحالي.

وتلقى الاتحاد التونسي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد الفترة القانونية للاتحاد الحالي حتى موعد أقصاه 20 مايو 2024 المقبل.

وشهدت الانتخبات الملغاة ترشح 3 قوائم هي قائمة جلال بن تقية، وماهر بن عيسى بالإضافة لقائمة المرشح وسام اللطيف.