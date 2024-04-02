إعادة تشكيل مجلس تحرير جريدة وبوابة العمال

أصدر محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة العمال ، قرارا بتشكيل مجلس تحرير جديد لجريدة وبوابة العمال ، من أجل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية العمالية ، وتقديم إعلام عمالي يواكب تطورات المرحلة ويتواصل مع كافة القواعد العمالية.

نص قرار التشكيل علي تولي عبدالعظيم القاضي رئيسا للتحرير ونجوي إبراهيم رئيس التحرير التنفيذي، وفوقية ياسين مديرا للتحرير.

كما نص القرار على تولي عبدالفتاح حجاب نائبا لرئيس التحرير وباسم جويلي نائبا لمدير التحرير وعاطف عبدالستار رئيسا للديسك المركزي، وشيماء أحمد وميادة فايق مساعدا مدير التحرير.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرار يستهدف تطوير المنظومة الإعلامية للاتحاد، مشددا على أن المهنية والكفاءة والعمل بجدية كان هو الأساس والفيصل في اختيار أعضاء مجلس التحرير، مقدما لهم التهنئة محملة بالدعوات لتنفيذ المهام المطلوبة علي الوجه الأمثل من أجل فتح قنوات تواصل مع القيادات العمالية وقواعدها علي مستوي الجمهورية.

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر مجلس تحرير جريدة وبوابة العمال في تشكيله الجديد بتكاتف الأيدي والاتحاد من أجل الخروج بصورة مشرفة لجريدة عريقة لها خطى واضحة وإنجازات صحفية تاريخية، جريدة تقلد أقسامها رموزا كبيرة لها باع كبير في العمل الصحفي، متمنيا للمجلس الجديد التوفيق والسداد.