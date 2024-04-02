عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة العربية: لم نبلغ رسميا بوقف عملنا في السودان

مديرة مكتب قناة العربية
مديرة مكتب قناة العربية في السودان لينا يعقوب

أكدت مديرة مكتب قناة العربية في السودان لينا يعقوب، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بأنها لم تبلغ رسميا بقرار وزارة الإعلام والثقافة السودانية بوقف عمل القناة في البلاد.

 

وأوضحت مديرة مكتب قناة العربية في السودان، أنها لا تعلم توقيت تنفيذ قرار وزير الإعلام السوداني بشأن وقف عمل القناة، رافضة الاتهامات بعدم المهنية.

وأشارت "يعقوب" إلى أن فضائية العربية كانت في الحرب منذ بدايتها لنقل الحقيقة كاملة، ويقوم مكتب العربية والحدث بالسودان يقوم بتجديد تراخيصه بشكل دوري.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 عن وقف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية.

وأصدر وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جرهام عبد القادر قرارا وزاريا اليوم قضى بايقاف عمل قنوات؛ العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في السودان وذلك لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها. 

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" فإن هذا القرار جاء إستناداً على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي.

مديرة مكتب قناة العربية في السودان لينا يعقوب مكتب قناة العربية في السودان قناة العربية في السودان لينا يعقوب وزارة الإعلام والثقافة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

ترشيحاتنا

من أجل شعوب المنطقة.. السعودية تبحث تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم

كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب ولن يكون كذلك

قناة العربية: لم نبلغ رسميا بوقف عملنا في السودان

قائمة منتخب الصالات فى كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على مقتـ ل عمال الإغاثة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ