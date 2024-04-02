قناة العربية: لم نبلغ رسميا بوقف عملنا في السودان

أكدت مديرة مكتب قناة العربية في السودان لينا يعقوب، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بأنها لم تبلغ رسميا بقرار وزارة الإعلام والثقافة السودانية بوقف عمل القناة في البلاد.

وأوضحت مديرة مكتب قناة العربية في السودان، أنها لا تعلم توقيت تنفيذ قرار وزير الإعلام السوداني بشأن وقف عمل القناة، رافضة الاتهامات بعدم المهنية.

وأشارت "يعقوب" إلى أن فضائية العربية كانت في الحرب منذ بدايتها لنقل الحقيقة كاملة، ويقوم مكتب العربية والحدث بالسودان يقوم بتجديد تراخيصه بشكل دوري.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 عن وقف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية.

وأصدر وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جرهام عبد القادر قرارا وزاريا اليوم قضى بايقاف عمل قنوات؛ العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في السودان وذلك لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" فإن هذا القرار جاء إستناداً على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي.