تحسين مستوى المعيشة.. السكة الحديد تهنئ شعب مصر بتنصيب السيسي لفترة جديدة

أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري بيانا اليوم، هنأ فيه جموع الشعب المصري، وجميع العاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بمناسبة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لفترة رئاسية جديدة.

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، إن ما فعله الرئيس السيسي خلال ولايته المنقضية، جعل الشعب المصري يتمسك به وخرج الملايين معبرين عن ذلك في عرس انتخابي ديمقراطي كبير.

وأضاف فكري، أن الولاية الجديدة والتنصيب اليوم، يعد عرسا جديدا، وعيدا لمصرنا الغالية، كما أن أداء اليمين الدستورية، من داخل قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، ما هو إلا رسالة لانطلاق الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وثمن أيضا مجلس نقابة السكة الحديد، رسائل الرئيس السيسي، التي جاءت ضمن كلمته في خطاب التنصيب، والتي إن دلت فإنما تدل على خير كبير ينتظر الشعب المصري، من خلال حزم برامج الحماية الاجتماعية، وتكافل وكرامة، ورعاية محدودي الدخل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمصريين.

واختتم مجلس نقابة السكة الحديد بيانه بالتأكيد على تجديد العهد والوعد للرئيس السيسي بأننا دائما سنظل جنود مجندة تحت قيادتكم الحكيمة للنهوض بمصرنا الغالية.