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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل شعوب المنطقة.. السعودية تبحث تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم

صدى البلد

بحث مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة السعودية ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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