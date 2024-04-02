آية عبد الله: بدأت غناء بعمر 4 سنوات في قصور الثقافة والأوبرا

روت المطربة آية عبد الله، كواليس دخولها عالم الفن، قائلة، طفولتي كانت كلها غناء لأنني بدأت الغناء وأنا عندي 4 سنين لأن والدي كان يعشق الفن فبدأت الغناء في قصور الثقافة والأوبرا وانضممت للعديد من الفرق الغنائية".

وأضافت المطربة آية عبد الله خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كل حاجة في حياتي وكان حريص على حضور كل حفلاتي ولم يفارقني في أي حفلة، ووالدتي نفس الأمر، وهذا فخر لي، ويغمرني بالسعادة".

وأوضحت المطربة آية عبد الله، أن مشاركتها في برنامج صوت الحياة كان نقلة بين حياتها الفنية الموهبة والاحتراف في الغناء أمام عمالقة الغناء في الوطن العربي مثل الموسيقار الراحل حلمي بكر والفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد.