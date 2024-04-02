راح السند والصاحب.. آية عبد الله تبكي على الهواء بسبب وفاة والدها

دخلت المطربة آية عبد الله، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صورة والدها الراحل، قائلة: "طول عمره بيحب الفن وبيدعمني ومتفرغ لي فكان السند والصاحب والداعم لي والأب.

وأضافت المطربة آية عبد الله خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وفاة والدي كان زلزلا هز حياتي وبيدعيله في كل صلاتي لأنه ضحى كثيرا من أجلي، لافتة إلى أن أجرى عملية قلب مفتوح قبل وفاته بعام وتعرض لمضاعفات كثيرة بعدها وأصيب بجلطة وقبل وفاته بشهر امتنع عن الطعام تماما".

تابعت المطربة آية عبد الله، وقفت بجانبه خلال فترة مرضه وشعرت أنه آن الأوان أن أرد الجميل وأكون الضهر والسند له، معقبة: "الفراق صعب وقوى خاصة لما يكون حد عزيز عليك".

