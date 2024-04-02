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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب: خطاب السيسي يعكس قوة مصر .. ومراسم التنصيب تدعو للفخر

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قدم الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أداءه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية.

خارطة طريق للمرحلة القادمة 


وقال " حسين : في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم الثلاثاء ، أن خطاب الرئيس بعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة فى علاقات مصر الخارجية وحماية الأمن القومى ومقدرات الوطن، وأيضا على الصعيد السياسى والاقتصادى، فضلا عن إجراءات الحماية الاجتماعية.

 

واكد رئيس لجنة الشباب بأن مراسم التنصيب ومشهد أداء الرئيس حلف اليمين أمام مجلس النواب أمر يدعو للفخر والتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات والنزاعات والحروب الأهلية، ودولٌ محيطة لا تزال غير قادرة على استكمال بنيانها السياسي منذ سنوات عدة.

أكد ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة ولم لن يكن يُخيل لأحد أن تتحقق فى عصور بالكامل، وكان الرئيس حريصا طوال الوقت على سرعة الانتهاء من المشروعات فى مختلف القطاعات للنهوض بالصناعة وتحقيق .

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن ملف المصريين المقيمين بالخارج شهد اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ونجح في ربطهم بوطنهم الأمن من خلال إنشاء وزارة الهجرة للاهتمام بشؤونهم وتقديم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ، مؤكدا أن أبناءنا في الخارج يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية .

وأشاد " حسين " بكلمة الرئيس السيسي اليوم والذي قدم من خلالها كشف حساب عن مسيرة الإصلاح خلال السنوات العشر الماضية، وحجم التحديات التي مرت بها مصر، وكذلك جهود استعادة هيبة سياسة مصر الخارجية، والتأكيد على نهج قيادته في توحيد وتقوية البنيان الداخلي حيث كان وسيظل الضمانة الوحيدة للتغلب على أية مشكلات .

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