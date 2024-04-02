الرئيس الفلسطيني يطمئن على «عمرو الليثي» بعد تعرضه لوعكة صحية

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن؛ اتصالا هاتفيا مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي؛ للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، إثر سقوطه وإصابته أثناء تسجيل إحدى حلقات" واحد من الناس" مع العمال في شهر رمضان المعظم.

وأعرب الليثي - للرئيس الفلسطيني - عن تقديره وشكره وامتنانه لسؤاله، وحرصه على الاطمئنان على حالته الصحية.