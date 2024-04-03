عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آية عبد الله: أرفض كلمات أغاني المهرجانات.. ولا يمكن التغاضي عن الإسفاف

صدى البلد

علقت المطربة آية عبد الله، على أغاني المهرجانات، لافتة إلى أن هذا اللون من الأغاني فرض نفسه على الجمهور في الشارع، ولكنها ترفض كلمات أغاني المهرجانات ولا يمكن التغاضي أو التغافل عن إسفاف كلماتها.

تحدثت المطربة آية عبد الله خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن حياتها العاطفية، قائلة: حبيت في النور بموافقة أهلي لأنني أحب الاستقرار في حياتي الأسرية وأخشى الفشل".

تابعت المطربة آية عبد الله، :"تقدم لي أحد الشباب ولكن مشروع الخطوبة فشل لعدم وجود توافق بيننا، ولكن الشخص اللي هيكون حلالي وربنا هيكتبهولي هعيش معاه عمري كله".

وفسرت تصريحها بأن مؤدي المهرجانات مجدي شطة فارس أحلامها، قائلة: "كان هزار فكرني بمقولة عريس يا بوي"، لافتة إلى أنه كتب هذه التدوينة أثناء تصدره التريند.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

ترشيحاتنا

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

اقتصادي بحت.. إعلامى يكشف مزايا إقامة الديربي المصري في السعودية

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال

بعد هجوم القنصلية في دمشق.. واشنطن تتنصل وتحذر إيران من القوات الأمريكية

مصرع 4 أشخاص جراء زلزال تايوان

15 أبريل.. نظر دعوى وقف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ