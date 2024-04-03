آية عبد الله: أرفض كلمات أغاني المهرجانات.. ولا يمكن التغاضي عن الإسفاف

علقت المطربة آية عبد الله، على أغاني المهرجانات، لافتة إلى أن هذا اللون من الأغاني فرض نفسه على الجمهور في الشارع، ولكنها ترفض كلمات أغاني المهرجانات ولا يمكن التغاضي أو التغافل عن إسفاف كلماتها.

تحدثت المطربة آية عبد الله خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن حياتها العاطفية، قائلة: حبيت في النور بموافقة أهلي لأنني أحب الاستقرار في حياتي الأسرية وأخشى الفشل".

تابعت المطربة آية عبد الله، :"تقدم لي أحد الشباب ولكن مشروع الخطوبة فشل لعدم وجود توافق بيننا، ولكن الشخص اللي هيكون حلالي وربنا هيكتبهولي هعيش معاه عمري كله".

وفسرت تصريحها بأن مؤدي المهرجانات مجدي شطة فارس أحلامها، قائلة: "كان هزار فكرني بمقولة عريس يا بوي"، لافتة إلى أنه كتب هذه التدوينة أثناء تصدره التريند.

