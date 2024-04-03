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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ: مشهد تنصيب الرئيس أكد عظمة مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة  ، مؤكدا أن مشهد اليوم أكد علي عراقة الدولة المصرية العظيمة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، وأكد التفاف الشعب المصري حول بطل شجاع ليكون رئيساً للبلاد لولاية جديدة.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن خطاب الرئيس السيسي اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رسم خارطه طريق لحاضر مصر ومستقبلها وبين عظمة الدولة المصرية وقدرتها علي تحدي الصعاب ، لتكون الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات.

وبين أبوشقة بأن مصر كتبت اليوم صفحة جديدة في تاريخها ناصع البياض بتجديد العهد لابن من ابنائها البارين الابطال الذي قدم روحه فداء لوطنه ، وحارب للإرهاب وانتصر عليه ، وأنقذها من أزمتها الاقتصادية ، ومازال عطاؤه لمصر وشعبها .

وشدّد وكيل الشيوخ ما أحوجنا في هذا التوقيت وهذه الأيام المباركة أن نلتف حول قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بكل صدق على أنها الأجدر والأحق بقيادة مصر إلى بر الأمان.

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