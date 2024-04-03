أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقيم حفل الإفطار الجماعي بموقع مدينة النيل الطبية

نظمت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حفل افطار جماعي في مستشفى معهد ناصر، الثلاثاء 2 أبريل، برعاية وحضور وفد من وزارة الصحة والسكان .

وأوضحت الأمانة أن اختيار مستشفى معهد ناصر لإقامة هذا الحفل يأتي انطلاقا من كونه يضم أحد المشروعات القومية والتي تحظى باهتمام رئاسي وهي مدينة النيل الطبية والتي ستكون قريبا واجهة الطب لمصر .

وعلي جانب آخر استمع وفد وزارة الصحة والسكان لمصابي العلميات العسكرية في غزة ممن يتلقون العلاج في المعهد الي طلباتهم والتأكيد علي تقديم كل أوجه الرعاية لهم .

وأوضحت عائلات المصابين أنهم يتلقون العلاج بشكل جيد للغاية والمعاملة في المعهد فوق الممتازة ونشعر أننا في وطننا فمصر بقيادة الرئيس السيسي كانت ومازالت الداعم الأول. للقضية .