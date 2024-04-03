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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلة رمضانية في نادي الزراعيين.. الاحتفال بشعراء وسفراء وادي النيل

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أقامت مؤسسة الجودة التربوية التعليمية برئاسة الدكتور عبد الله البدوي، في نادي الزراعيين، ليلة ثقافية بعنوان «سفراء وشعراء وادي النيل»، وذلك ضمن ليالي الجودة الرمضانية، التي تقيمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.
وشارك في الليلة مجموعة من الشعراء والسفراء المصريين والسودانيين، الذي ألقوا العديد من القصائد المختلفة، كما سرد السفراء بعض من ذكرياتهم خلال رحلة عملهم الدبلوماسية.
ومن بين المشاركين الشاعر محي الدين الفاتح، والسفير الشاعر سليمان عبدالتواب الذي تم الاحتفاء بديوانه الأخير الصادر خلال الفترة الماضية بعنوان «أحزان الحب والحرب»، كما شارك السفير الشاعر محمد الطيب قسم الله، والسفير الشاعر كرم الله كركساوي، والسفير علي يوسف، والسفير كمال حسن علي، والسفير صلاح حليمة.
وكذلك شارك كل من الشاعرة عفراء فتح الرحمن، والشاعر صلاح ودمسيخ، والشاعرة داليا اليأس، والشاعرة حنان شاهين، والشاعرة هاجر عمر، والشاعر محمود جاد، كما شملت الليلة تكريم مبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب برئاسة  الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، 
وتخلل الليلة مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة التي قدمها مجموعة من الفرق التابعة للمؤسسة، وكذلك شارك الفنان سامح يسري، الذي قدم فقرة غنائية خلال الاحتفالية.
وقال عبد الله البدري، مدير المؤسسة، إن المؤسسة تقدم مجموعة من الخدمات للمجتمع، ومن بينها منظمة الجودة للتعليم، والخدمات الثقافية والفنية، والأنشطة الترفيهية، والأنشطة التنموية، والاستشارات الأسرية، وغيرها من الفعاليات التي تخدم المواطنين بشكل عام في مصر.
ولفت إلى أن المؤسسة قدمت خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، ٣ فعاليات ثقافية وفنية، بواقع ليلة كل اسبوع، شارك فيها مجموعة من الشعراء والسفراء، ومناقشة العديد من القضايا منها تحرير الإذاعة السودانية، والليلة الثانية تم مناقشة قضية الصحافة في حضرة وادي النيل، بمشاركة مجموعة من الصحافيين السودانيين والمصريين، موضحا أن الجمعة المقبلة، سيتم تنظيم ليلة المديح النبوي، بمشاركة  فرقة إنشاد ديني، لتقديم مجموعة من الأناشيد الدينية، والقصائد في مدح رسول الله.

مؤسسة الجودة التربوية التعليمية الدكتور عبد الله البدوي سفراء وشعراء وادي النيل ليالي الجودة الرمضانية الشعراء والسفراء

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