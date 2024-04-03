محمد عبد الله: إمام عاشور كان بيشجع الزمالك أمام فيوتشر

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات محمد عبدالله بشأن إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد عبدالله: "إمام عاشور كان بيشجع الزمالك أمام فيوتشر وكان في غاية السعادة لفوز الأبيض.

وأدي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

بدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

واصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏