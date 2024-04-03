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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تستهجن استمرار تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية

الكويت تستهجن استمرار
الكويت تستهجن استمرار تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت الكويت عن إداناتها للغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين بمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية في القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن دولة الكويت تستهجن تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية واستخفافها بمطالبات المجتمع الدولي بإيقاف هذه المجازر.
وشددت الوزارة على ضرورة تحمل مجلس الأمن للمسؤوليات المناطة به تجاه صون وحماية الأمن والسلم الدوليين وضمان وصول المساعدات الإغاثية للقطاع دون عوائق أو قيود.

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