الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وزيادة الأسعار

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وزيادة الأسعار والقضاء على الشبكات الإجرامية.

وأشار الرئيس التونسي ـ خلال اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي أمس /الثلاثاء/ ـ إلى أن الأزمات تفتعل يوميا في هذا القطاع..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وأكد على ضرورة تفكيك هذه الشبكات التي كانت تعمل على تفكيك الدولة إلا أن مخططها فشل وتسعى الآن إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل الوسائل والطرق، مضيفا أن الواجب الوطني المقدس يقتضي تعاضد كل الجهود للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية لأنها ترتكب أفعالا جرمها القانون ولا يمكن أن تبقى خارج المساءلة والعقاب.