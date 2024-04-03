يحفز على إعمال الفكر|الرئيس التونسي: التعليم من قطاعات السيادة ولا مستقبل بدونه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس /الثلاثاء/ أن قطاع التربية والتعليم هو من قطاعات السيادة، مشددا على أنه لا مستقبل لأي شعب بدون تعليم تتوفر فيه للجميع على قدم المساواة كل شروط التعلم والتحفيز المستمر على أعمال الفكر في كل مجال.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة التربية الجديدة سلوي العباسي، حيث أوضح أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 يوليو 2022 ينبع من الشعور العميق بالمكانة التي يجب أن يحتلها قطاع التربية والتعليم..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وأكد الرئيس التونسي أن التربية والتعليم رسالة، وطلبة العلم أمانة، وعلى الجميع أداء الرسالة مع الوعي المستمر بنبلها.

وكان الرئيس التونسي قد شهد في وقت سابق اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية لوزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي.