الخارجية الكندية تدين الهجوم الإسرائيلي على قافلة منظمة المطبخ العالمي في غزة

أدانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم كندي.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، : "ندين هذه الضربات ونطالب بإجراء تحقيق كامل.. وتتوقع كندا محاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل هذه وسنبلغ الحكومة الإسرائيلية بذلك مباشرة".

وأردفت "أن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة على الإطلاق"، مشددة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو، في وقت سابق اليوم، إن الهجوم على عمال الإغاثة "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف رودو "هذا شيء ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا، ونحن نشعر بالحزن تجاه العائلات والمنظمة الخيرية التي يخاطر العاملون فيها من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة للغاية الجارية في غزة الآن"، مؤكدا أن هناك حاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر.

يذكر أن كندا انضمت إلى أستراليا والمملكة المتحدة لمطالبة تل أبيب بإجابات بعد أن أدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة أمس.