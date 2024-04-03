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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توافق «سعودي/إسباني» على أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حربها بقطاع غزة

توافق سعودي إسباني
توافق سعودي إسباني للضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيث، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الاسباني، أمس الثلاثاء، والذي تم خلاله بحث، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أيضا التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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