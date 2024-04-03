إنجازات الثقافة تحت قيادة الرئيس السيسي.. يعرضها «صباح الخير يا مصر»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «إنجازات الثقافة في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي»، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة، لم تكن فقط لبناء عاصمة أو برلمان جديد، بل اهتمام بناء الإنسان المصري وهو الأولوية.



وذكر التقرير أن بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا وعلميًا وُضع في مقدمة الدولة المصرية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الواطن المصري وحرصه على تربية جيل جديد على شغف بالعلم والثقافة.

وشهد قطاع الثقافة في مصر تحولًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ أكثر من 201 مشروع ثقافي على مستوى الجمهورية بتكلفة مالية تجاوزت 7.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 156 مشروعًا، بما في ذلك إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق وإنشاء مُتحفات ومعاهد ثقافية جديدة.

وتم تنفيذ أكثرمن 100 ألف نشاط ثقافي في المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، بما في ذلك برامج الدمج الثقافي وتدريب المرأة على الحرف والأشغال اليدوية، وأيضا تم تنظيم 1000 ليلة عرض في 20 محافظة لمسرح المواجهة والتجوال بعرض 3500 عرض مسرحي و70 ألف ندوة تثقيفية.

وشهد معرض الكتاب الدولي لعام 2023، نقلة حضارية كبيرة، حيث شهد إقبالًا تاريخيًا من الناشرين والزوار.

وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الثقافة المصرية شهدت اهتمامًا بالغًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وتم التركيز على توسيع المراكز الثقافية.

