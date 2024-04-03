الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في مقتل 7 من عمال الإغاثة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يدعو إلى تحقيق دولي في مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أثناء انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، أن هذه المذبحة تقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة التي تطبع عمليات الاحـ.ـتلال الإسرائيلي في غزة.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: قتل عمال الإغاثة يزيل أي شكوك لدى المجتمع الدولي بشأن الطريقة الهمجية التي تباشر بها إسرائيل عملياتها في القطاع، وأنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن.

