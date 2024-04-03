مندوب فلسطين: إسرائيل تقتل كل يوم 65 مدنيًا بعد قرار مجلس الأمن

قال مندوب فلسطين إن إسرائيل تقتل كل يوم 78 طفلا، وبعد العديد من المحاولات في مجلس الأمن العاجز عن حفظ الأمن والمعطل بفيتو من يتمسك بكذبة كبيرة وهي أن إسرائيل المعتدي المحتل القاتل تدافع عن نفسها، حيث أصدر مجلس الأمن عدة قرارات وكان قرارها الأخير والذي دعا لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وتابع متسائلًا ما هي النتيجة أيها العالم المتحضر الذي بنى القانون الدولي على مدار 800 عام والذي سامح لإسرائيل التي أفسدها الدلال أن تهدمه على مدار 180 يومًا “ومازالنا ندور في أن لا شئ يوقف سفك الدماء”.

وواصل أن النتيجة أن إسرائيل رفضت الانصياع إلى الإجماع الدولي وألقت بقرار مجلس الأمن في النار التي أوقدتها في قطاع غزة ولم توقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك، معقبًا: “النتيجة أن إسرائيل قتلت كل يوم بعد قرار مجلس الأمن 65 مدنيًا فلسطينيًا”.