علاج مليوني شخص مصابين بفيروس سي.. الصحة في عهد السيسي «حماية ورعاية»| شاهد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الصحة في عهد الرئيس السيسي.. حماية ورعاية".

منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الحكم في مصر شهدت الدولة تحولا كاملا نحو بناء دولة حديثة ترتكز على مفهوم ورؤية لتحقيق التنمية في كل المجالات وفي مقدمة ذلك قطاع الصحة.

وأظهرت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التزاما قويا بتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية في البلاد وينعكس ذلك بوضوح من خلال الإنفاق المتزايد على قطاع الصحة خلال السنوات العشرة الماضية.

ومنذ توليه منصبه وضع الرئيس السيسي رؤية شاملة لصحة المصريين، إذ أطلق أضخم مسح طبي في تاريخ البشرية لرصد الإصابة بفيروس سي وتم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر وجرى اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من مليوني شخص ليصبحوا خاليين من فيروس سي كما نجحت مصر في التصدي لهذا المرض وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالميا من حيث معدلات الانتشار لتصبح أول دولة في العالم تتقدم رسميا بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس سي.

