مندوب مصر بالجامعة العربية: نحمل الاحتلال مسؤولية الاجتياح البري المحتمل لـ رفح الفلسطينية

قال السفير محمد مصطفى عُرفي، مندوب مصر، إن مصر ترفض وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن المسئولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحثيثية التي تستهدف وقف إطلاق وإنفاذ المساعدات.



وأضاف خلال كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في غزة أن مصر ثابتة على موقفها بشأن رفض تهجير للفلسطينين من أراضيهم، ولفت إلى أن تكرار القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني حال مرارًا في إدخال المساعدات اللازمة ما يؤكد على وجود نية إسرائيلية واضحة ومبينة باستخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار السفير محمد مصطفى عُرفي، مندوب مصر إلى أن مصر مازالت حريصة على حشد المساعدات والتعاون مع الدول الأشقاء والأصداقاء في إدخالها والتوصل إلى حل لوقف إطلاق النار.